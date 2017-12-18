Обратный отсчет: до выборов президента осталось 90 дней

Редакция РИА «Новый День» объявляет о старте нового спецпроекта, посвященного главной избирательной кампании 2018 года – президентским выборам. Самые важные новости о жизни страны будут публиковаться в рубрике «До выборов президента осталось…».

Таким образом мы намерены акцентировать внимание, в том числе, властей, что ситуация в России, несмотря на бравурные отчеты даже самых высокопоставленных чиновников, остается сложной и неоднозначной. Экономический «рост» уже давно уперся в потолок – даже Росстат фиксирует самое масштабное падение промышленного производства за последние восемь лет. Работающие пенсионеры остаются без индексации, а оставшаяся армия пожилых людей получает мизерную прибавку на фоне роста стоимости услуг ЖКХ и повышения цен на товары в магазинах, хотя власти заверяют, что в стране рекордно низкая инфляция...

В таких условиях явного несоответствия успокоительной телевизионной картинки и реальной действительности журналисты РИА «Новый День» считают важным обратить на существующие проблемы внимание властей, которые, прикрываясь именем президента РФ Владимира Путина, явно попытаются замолчать кризисные явления и приукрасить действительность.

Спецпроект продлится до дня голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.12.17

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