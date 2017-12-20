«Давить на нас бесполезно»: глава ЦИК ответила Ходорковскому на призыв не пускать Путина на выборы

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова жестко ответила на призыв экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского к ЦИК не регистрировать Владимира Путина в качестве кандидата в президента на предстоящих выборах. Руководитель Центральной избирательной комиссии сочла обращение опального олигарха «бессмысленным давлением» на Центризбирком.

Памфилова заявила в комментарии «Ведомостям», что не боится «нести ответственность за свои решения ни перед судом истории, ни перед кем бы то ни было», поскольку «опирается на Конституцию, закон, свои жизненные принципы и убеждения». Глава ЦИК подчеркнула, что «все разнообразные формы публичного давления» на нее и коллег по Центризбиркому «бессмысленны».

Ходорковский в своем обращении призвал Памфилову и ее коллег отказать Владимиру Путину в регистрации кандидатом в президента «в связи с нарушением требований Конституции». По его мнению, действующему президенту нельзя участвовать в президентских выборах, поскольку он «фактически находится у власти уже 17 лет». Бывший руководитель ЮКОСа при этом возложил на Памфилову ответственность за регистрацию Путина, предупредив, что ей придется отвечать «перед судом истории» за допуск действующего главу государства на выборы.

Как сообщал «Новый День», Путин объявил о решении пойти на четвертый президентский срок 6 декабря во время посещения автозавода ГАЗ. Позже он уточнил, что будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне стало известно, что инициативная группа по выдвижению Путина кандидатом в президенты соберется на заседание 26 декабря. В нее войдут около 600 человек – партийцы, общественники, силовики, артисты и др. Само мероприятие пройдет на ВДНХ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.17

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