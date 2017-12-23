«Не лезть в постель и разрешить гей-браки»: Собчак озвучила предвыборные обещания

Партия «Гражданская инициатива» на сегодняшнем съезде выдвинула кандидатом в президенты РФ телеведущую Ксению Собчак. Ее также включили в политсовет партии. Поскольку скандальная тележурналистка выдвигается от политической партии, для регистрации ей необходимо представить в Центризбирком 100 тысяч подписей сторонников. По данным СМИ, в штабе Собчак надеются получить на выборах «двузначную цифру».

Выступая на съезде партии, Собчак заявила, что пошла в политику, чтобы «изменить политическую жизнь» в стране ради правды и свободы – «двух вещей, которые могут спасти Россию, вывести ее из чудовищного кризиса и вернуть ее в европейский дом».

«Россия – страна великой европейской культуры, европейской литературы, европейской науки. И европейского представления о человеческой жизни и человеческом достоинстве… Ни айфон, ни суперкомпьютер, ни искусственней интеллект не были бы возможными без свобод. Все главные вещи в этом мире созданы свободными людьми в свободных странах», – отметила она.

Далее телеведущая представила свою предвыборную программу под названием «123 трудных шага», которая создана «разными талантливыми людьми» и включает в себя инициативы по внутренней, социальной, экономической и внешней политике. Она назвала документ своеобразным «ответом Владимиру Путину по поводу того, что у демократических сил зачастую нет позитивной программы».

Собчак заявила, что ее программа основывается на правах и свободах граждан, включая право на образование, свободу вероисповедания и свободный выбор спутника жизни. Она подчеркнула, что государство «не имеет право диктовать людям какую религию исповедовать», не должно поддерживать религиозных чиновников и не имеет права «запрещать людям жить со взрослыми партнёрами любого пола». «Если разрешены крестные ходы и многомиллионные уличные молитвы, должны быть разрешены митинги оппозиции, демонстрации атеистов, карнавалы и гей-прайды. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», – заявила журналистка. Также он заявила, что государство не вправе «принудительно призывать людей на воинскую службу, если не находится в состоянии глобальной войны». «Государство не должно лезть к нам в голову, душу и в постель», – заключила она, подчеркнув, что это невозможно без сменяемости власти, без реформы государственного управления и судебной системы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.12.17

«Нужна свежая кровь»: КПРФ утвердит кандидата в президенты РФ. Его штаб возглавит Зюганов. / Слух дня: «президентский» выборный бюллетень будет почти в метр длиной. / Поможет ли Грудинин Зюганову реанимировать труп КПРФ: мнения экспертов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»