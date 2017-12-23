«Поможем, чем сможем»: ЕР поддержала самовыдвижение Путина

«Единая Россия» поддержал самовыдвижение Владимира Путина на должность президента РФ на выборах 2018 года. Соответствующее решение было принято на XVII съезде партии в субботу.

Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что «Единая Россия» является партией президента и окажет Путину всю возможную поддержку. По его мнению, в текущей ситуации Путин принял правильное решение опираться на самые широкие слои граждан, а не на одну партию. «Как ответственная политическая сила мы понимает, что в текущей ситуации Владимиру Путину правильно опираться на самые широкие слои граждан, а это не предполагает партийного представительства», – сказал Медведев.

Глава ЕдРа пообещал, что «все наши возможности будут служить единой целее, чтобы 18 марта следующего года стало днем безусловной победы нашего кандидата – Владимира Путина».

Медведев также заявил, что выборы президента должны быть абсолютно прозрачными и легитимными и «мы обязаны это обеспечить». «Это важно для устойчивости нашей политической системы, для цивилизованного развития нашей страны, – отметил он. – Уверен, что этого желают и все жители нашего большого государства». Медведев поручил создать пул наблюдателей от ЕР во избежание нарушений в ходе голосования.

Глава государства в своей речи на съезде заявил, что ЕР заслужила свое лидерство «реальными делами», отметив высокий уровень совместной работы между властями и партией.

Как сообщал «Новый День», Путин объявил о планах баллотироваться на четвертый президентский срок 6 декабря в ходе посещения автозавода ГАЗ. 14 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции он заявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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