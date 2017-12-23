Выбрали альтернативу: коммунисты официально утвердили кандидата в президенты

Участники съезда КПРФ проголосовали за выдвижение кандидатом в президенты России беспартийного директора совхоза имени Ленина 57-летнего Павла Грудинина. Решение принято по итогам тайного голосования делегатов съезда.

Ранее коммунисты единогласно поддержали инициативу лидера КПРФ Геннадия Зюганова поставить на голосование единственную кандидатуру Грудинина как кандидата в президенты РФ от Компартии.

На этой неделе стало известно, что Зюганов отказался баллотироваться на высший пост в стране, сославшись в том числе на необходимость обновления партии и на то, что ему будет трудно заниматься выборной кампанией из-за состояния здоровья.

Накануне на пленуме ЦК КПРФ он предложил выдвинуть на выборы кандидатуру Грудинина. Лидер коммунистов возглавит его избирательный штаб и высший совет народно-патриотических сил.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 23.12.17

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