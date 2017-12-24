Сталинист и борец с жульем – новые кандидаты в президенты. Обещают минимальную зарплату 70 тыс. рублей

Партия «Коммунисты России» выдвинул своего председателя Максима Сурайкина в президенты России. Решение было принято на съезде в воскресенье, 24 декабря.

Программа кандидата предлагает «сталинского президента-коммуниста», который обязан реализовать ранее принятую партией программу «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму».

Сурайкин обещает через 6 лет построить «новое советское социалистическое государство с выходом на перспективу воссоздания Союзного социалистического государства в границах СССР», говорится в программных тезисах. Достичь это предполагается за счет проведения всеобщей национализации, повышения минимальной заработной платы до 70 тыс. рублей, а пенсии – до 40 тыс.рублей; восстановления «оборонительного союза антиимпериалистических государств по образцу Варшавского договора».

Кроме того, сегодня инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты журналиста Олега Лурье. Об этом сообщил сам журналист на своей странице в Facebook. Своей целью он назвал «борьбу с жуликами и ворами», к которым он отнес скандального политика Алексея Навального, которого сегодня также выдвинули в президенты собрания избирателей в ряде российских городов, а также сотни нечестных чиновников, коммерсантов и «многих других». Что касается Навального, по мнению Лурье, оппозиционер «обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы». Сегодня же он планирует подать документы в ЦИК.

Также на выборы сегодня был заявлен

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.17

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