«Собчак не против всех»: телеведущую «поймали» на проведении новогоднего корпоратива в газпромовской компании

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая об участии в выборах президента России, провела новогодний корпоратив в компании, которая наполовину принадлежит «Газпромбанку». Фотографию с вечеринки разместил в своем фейсбуке журналист Сергей Митрофанов.

«У кандидата в кандидаты «Против всех» новогодний чес!!!! Вот, например, она ведёт корпоратив ООО Стройгазконсантинг – компании, которая на 50% принадлежит Газпромбанку – банку системы, против которой вроде как позиционирует себя кандидат!!!», – пишет журналист.

«Политика политикой, а сезон корпоративов пропускать нельзя», – указал он, заметив, что на снимке Собчак «счастливо улыбается тем, кто за сохранение ВВП у власти и системы «Вертикали власти» неприкосновенной». «А вы говорите «Собчак против всех»!», – подытожил он.

Накануне партия «Гражданская сила» выдвинула Собчак, позиционирующую как кандидат «против всех», в президенты РФ. На съезде партии журналистка представила свою предвыборную программу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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