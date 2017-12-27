ЦИК принял документы Владимира Путина

Президент России Владимир Путин лично приехал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ, чтобы подать необходимые для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году документы. Пакет документов у него приняли сотрудники рабочей группы ЦИК. Процедура заняла 15 минут.

После проверки документов ЦИК примет решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. После этого он сможет преступить к сбору подписей в свою поддержку в качестве кандидата. По закону, их должно быть не менее 300 тыс.

Владимир Путин уже в третий раз будет бороться за президентское кресло как самовыдвиженец. Его выдвигает инициативная группа избирателей. Вчера, 26 декабря, инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина. В ее состав вошли 30 человек.

Как писал «Новый День», президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком желающим побороться за президентское кресло необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы либерал-демократ Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Москва, Иван Гридин

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