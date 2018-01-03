Желающих – хоть отбавляй! Более 60 человек захотели стать кандидатами в президенты

В Центральную избирательную комиссию России поступило 64 уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в президенты РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании 2 января, сообщается на сайте ведомства.

Глава Центризбиркома уточнила, что с 18 декабря ЦИК получил 21 пакет документов от политических партий и 43 – от самовыдвиженцев.

Памфилова также сообщила, что 1 января завершился срок приема заявлений об участии в выборах от самовыдвиженцев. Таким образом, по ее словам, «все уведомления, поданные с сегодняшнего дня, уже выходят за рамки сроков, которые установлены законом». Непосредственно документы по выдвижению от кандидатов-самовыдвиженцев в Центризбирком необходимо подать до полуночи 7 января, а претендентам от партий – до 12 января.

При этом, отметила глава ЦИК, 13 партий уже успешно прошли регистрацию своих уполномоченных представителей, 7 кандидатов, выдвинутых этими партиями, уже открыли специальные избирательные счета, а Владимир Жириновский уже зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы государства.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, кандидаты от непарламентских партий – не менее 100 тысяч.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.12.17

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