15 претендентов: ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на пост президента

Центризбирком России накануне завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ, баллотирующихся в порядке самовыдвижения. В ЦИК подали документы на рассмотрение 15 самовыдвиженцев, при этом в комиссию ранее поступило 46 уведомлений об участии в выборах в порядке самовыдвижения, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

В сообщении ЦИК также отмечается, что в последний день поступили документы от пяти самовыдвиженцев. Так, 7 января Центризбирком принял документы у Тристана Присягина, руководителя общественного движения «Дети СССР». Своими целями он ставит воссоздание СССР мирным путем, переход к плановой экономике и передача власти компартии. При этом Присягин позиционирует себя как «коммунист из «Единой России». Также 7 января документы в ЦИК подал временно неработающий житель Челябинска Виктор Черепанов.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, среди самовыдвиженцев есть претенденты с «чудинкой». «Не хотела бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня, ровно в 22 часа 22 минуты», – рассказала Памфилова накануне в эфире канала «Россия 1». По данным СМИ, речь идет о главе центра «Сотвори добро» Василие Пугачеве. Он записался в ЦИК на подачу документов на 22:22 мск, поскольку, по его словам, сложение этих цифр дает «магическое число восемь». Между тем к этому времени он не успел, опоздав на две минуты, но в Центризбиркоме пошли Пугачеву навстречу, записав время подачи документов 22:22, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по данным Центризбиркома, с начала президентской кампании в ЦИК поступило 21 уведомление от политических партий о выдвижении кандидатов. Документы от кандидатов, выдвинутых партиями, будут приниматься до полуночи 12 января, подчеркнули в ведомстве.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост главы государства необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей (на один регион должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей), кандидатам от партий – 100 тыс.

На данный момент ЦИК зарегистрировала кандидатом пока только лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ближайшее время должно быть принято решение о регистрации кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Оппозиционеру Алексею Навальному и еще нескольким кандидатам в регистрации инициативной группы и открытии избирательного счета было отказано. 6 января Верховный суд РФ подтвердил решение Центризбиркома о недопуске Навального к участию в президентских выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.18

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