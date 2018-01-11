Политолог о сопредседателях штаба Путина: «Это просто билборд, символизирующий несколько тем кампании»

Выбор сразу трех сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина, по мнению политологов, говорит о том, что реально управлять процессом будут другие люди. При этом персоналии трех глав штаба символизируют основные темы предвыборной кампании, непосредственно заниматься руководством они не будут.

Накануне Владимир Путин посетил предвыборный штаб, в ходе визита стали известны имена сопредседателей – это глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, руководитель центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, пишет «Газета.ру».

Назначение сразу трех глав предвыборного штаба Путина происходит впервые. Ранее в качестве возможных кандидатов на этот пост назывались глава администрации президента Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко. В 2012 году штаб возглавлял Сергей Говорухин.

«Когда три сопредседателя штаба, это значит, что нет ни одного руководителя штаба. Если нет руководителя штаба, штаба тоже нет. Это просто билборд, символизирующий несколько тем кампании: молодежь, дети, учителя и врачи, предположительно, рабочие», – отметил в эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский.

Подобное мнение высказал Аббас Галлямов. «Реально работающий штаб не терпит демократии. Он должен быть централизованным», – уверен политолог. По его словам, предвыборная кампания – это во многом «вкусовщина»: кому-то нравится один лозунг, кому-то – другой, и договориться невозможно.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

В Москве объединят Люблино и Марьино? Планируется референдум. / «Осадочек остался»: свердловский избирком высказался о судьбе члена горизбиркома после скандала со сбором подписей за Путина. / Путин не пустил «волонтеров» к руководству своим штабом. Из-за скандала в Екатеринбурге или предвыборного колдунства?. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»