«Левада-Центр» отказался от публикации электоральных предпочтений россиян

Негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» не будет публиковать результаты опросов общественного мнения, посвященных предстоящим выборам президента РФ. Причиной стало признание «Левада-Центра» иностранным агентом. В связи с приобретением данного статуса организация потеряла право каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора «Левада-Центра» Льва Гудкова.

Он напомнил, что организация была признана иноагентом во время выборов 2016 года в Госдуму. В соответствии с избирательным законодательством организация лишилась права каким-либо образом участвовать в выборах. «Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации», – пояснил ее руководитель.

По словам Гудкова, «Левада-Центр» продолжит проводить связанные с выборами опросы, но воздержится от публикации результатов, начиная со старта избирательной кампании. Глава организации уверен, что закон об иноагентах изначально был направлен на вытеснение альтернативных интерпретаций и независимых источников информации. Гудков также отметил, что «со ВЦИОМом (на 100% контролируется государством в лице Росимущества – прим. ред.) наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты (представителей власти) всегда были ниже».

Впрочем, как отмечает издание, порой, расхождение в результатах опросов по идентичным темам было существенным. Так, в декабре, по данным «Левады», «совершенно точно» собирались голосовать на выборах президента страны 28% россиян, «скорее всего» – 30%, ВЦИОМ же оценивал эти категории в 70 и 11% соответственно. Во ВЦИОМе эту разницу объяснили разной формулировкой вопроса и методом – ВЦИОМ проводил телефонный опрос, а «Левада-центр», вероятно, поквартирный.

Президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин считает, что рынка электоральных исследований в России больше нет. «Электоральной социологии, которая была 20 лет назад, не существует. Тогда за счет данных разных компаний можно было посмотреть на процесс с разных сторон, была альтернативность, которая защищала данные и не позволяла ими манипулировать. Когда же «государственная» социология доминирует, то мы получаем то, что есть», – констатировал эксперт.

Отсутствие данных «Левада-центра» снижает возможность сравнивать данные опросов, а значит, может снижать и доверие к этим данным, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.18

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