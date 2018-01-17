Путин отдаст дебаты доверенным лицам. «Мы готовы, ждем команду!»

Баллотирующийся на четвертый президентский срок Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. По сведениям «Коммерсанта», действующий президент попросит об этом своих доверенных лиц.

Сопредседатель штаба Путина, гендиректор центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев заявил о готовности доверенных лиц дебатировать от имени кандидата в случае его отказа, передает «Интерфакс». Он добавил, что и сам частично будет вовлечен в этот процесс. Вопрос об участии в предвыборных дискуссиях, как ожидается, будет обсуждаться на встрече Путина с доверенными лицами, время и место которой еще не определены. При этом он подчеркнул, что принимать решение по этому вопросу будет сам Путин.

Напомним, в декабре пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал причину, по которым глава государства не дискутирует во время предвыборной кампании. По его словам, отпечаток действующего президента «совсем, скажем так, меняет ситуацию», делая дебаты «достаточно бессмысленными по своей сути».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

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