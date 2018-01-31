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Среда, 31 января 2018, 16:42 мск

Выборы

Глава Национального родительского комитета сняла кандидатуру с выборов

Фото со страницы Ирины Волынец в фейсбуке

Руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец, выдвинутая на пост президента Народной партией, объявила о снятии своей кандидатуры в пользу действующего главы государства Владимира Путина.

Свое решение она объяснила тем, что Путин «в фокус своего внимания наконец-то поставил семью с детьми и материальную поддержку семей с детьми», и теперь для нее нет смысла участвовать в президентской гонке.

Ранее сегодня в пользу действующего президента сняли свою кандидатуры Станислав Полищук, выдвинутый «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу», и психолог Михаил Козлов, выдвинутый на выборы Партией социальной защиты. Козлов принес в Центризбирком пустые листы бумаги вместо подписей избирателей, заявив, что не рассчитал свои силы для участия в выборах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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