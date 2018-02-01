В президентской гонке осталось 8 кандидатов: ЦИК закончил прием подписей избирателей

Центризбирком России накануне завершил прием подписей избирателей от желающих стать президентом РФ.

Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, «в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов». Двое претендентов на президентское кресло уже зарегистрированы, еще 6 кандидатов преодолели этап сбора подписей. По словам Памфиловой, окончательное число кандидатов, участвующих в президентской гонке, определится к 10 февраля, когда ЦИК должна завершить проверку подписей. На эту процедуру закон отводит как раз 10 дней.

В течение последнего дня приема подписных листов в ЦИК сдали подписи Максим Сурайкин, выдвинутый партией «Коммунисты России», и Ксения Собчак, баллотирующаяся от «Гражданской инициативы».

Ранее ЦИК принял подписи у одного самовыдвиженца – действующего главы государства Владимира Путина, а также от трех партийных кандидатов – Григория Явлинского, выдвинутого «Яблоком», лидера Партии Роста Бориса Титова и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»).

Два кандидата от парламентских партий – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин – по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами.

Напомним, кандидаты от непарламентских партий должны сдать в ЦИК не менее 100 тысяч подписей избирателей, самовыдвиженцы – не менее 300 тысяч.

Отметим, что не смогли собрать подписи самовыдвиженец, депутат Костромской областной думы и заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, Эльвира Агурбаш, выдвинутая в президенты «Альянсом зеленых», Михаил Козлов, баллотировавшийся от Партии социальной защиты и Наталья Лисицына («Российский объединенный трудовой фронт»). Еще двое кандидатов – Ирина Волынец от Народной партии России и Cтанислав Полищук, выдвинутый «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу», накануне снялись с выборов в пользу Владимира Путина.

Ранее сняли кандидатуры лидер Монархической партии Антон Баков и журналистка Екатерина Гордон, заявившая, что не желает быть «участником фарса». Из предвыборной кампании также выбыл бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков. Он привез в ЦИК собранные в свою поддержку подписи и тут же снялся с выборов в пользу Путина.

Стоить напомнить, в предыдущих выборах президента РФ в 2012 году участвовали 5 кадидатов, в выборах 2008 года на высший пост в стране претендовали 4 кандидата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

Без черной кассы все рухнет: бывший сотрудник администрации президента РФ рассказал о теневых деньгах в выборных кампаниях (ВИДЕО). / На выборах президента РФ победила бюрократиАДа. / Оренбургские «соколы Жириновского» нарываются на «майданный» скандал. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»