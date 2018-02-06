ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Его соперниками станут 7 человек

Центральная избирательная комиссия Россия зарегистрировала действующего президента Владимира Путина кандидатом на предстоящих 18 марта выборах главы государства. Решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании ЦИК. Соответствующее удостоверение выдали доверенному лицу кандидата Сергею Кабышеву. Отметим, что Путин, вступивший в предвыборную гонку в качестве самовыдвиженца, стал первым зарегистрированным кандидатом из тех, кто собирал подписи избирателей в свою поддержку.

Также по итогам проверки подписей рабочая группа Центризбиркома рекомендовала зарегистрировать троих кандидатов в президенты: лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, баллотирующегося от Партии Роста, и лидера «Яблока» Григория Явлинского. Вопрос об их регистрации ЦИК рассмотрит в четверг, 7 февраля.

На следующий день Центризбирком зарегистрирует кандидатами в президенты журналистку Ксению Собчак и Максима Сурайкина («Коммунисты России»). Подписи в их поддержку уже успешно прошли проверку. По данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, у них были отбракованы 1,33% и 3,72% подписей соответственно.

Ранее были зарегистрированы кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Им не нужно было собирать подписи избирателей, поскольку они идут на выборы от парламентских партий.

Памфилова сегодня заявила, что в бюллетене на выборах президента будет 8 фамилий кандидатов. По ее словам, шесть кандидатов успешно прошли проверку подписей избирателей, еще два кандидата уже прошли регистрацию. Глава ЦИК также назвала беспрецендентным случаем ситуацию, когда «все кандидаты, которые дошли до ЦИКа, прошли проверку».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.02.18

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