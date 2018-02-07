российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 февраля 2018, 15:16 мск

Выборы

Полку кандидатов в президенты прибыло: ЦИК зарегистрировал Явлинского, Титова и Бабурина

Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты РФ: лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выдвинутого Партией Роста, и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»).

Все трое претендентов на президентское кресло присутствовали на заседании ЦИК и получили удостоверения кандидата.

9 февраля, как ожидается, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации кандидатами в президенты журналистку Ксению Собчак и Максима Сурайкина («Коммунисты России»). Подписи в их поддержку уже успешно прошли проверку.

Накануне ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца.

Ранее были зарегистрированы кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Им не нужно было собирать подписи избирателей, поскольку идут на выборы от парламентских партий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

Павел Грудинин назвал Юрия Афонина и полковника Квачкова своими конкурентами при выборе кандидата в президенты. / Кремль опасается срыва выборов в Севастополе. / До выборов президента осталось 39 дней: Собчак поставила под сомнение права Украины на Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы президента РФ - 2018

ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты. Его соперниками станут 7 человек

Зарубежные счета Грудинина: ЦИК пока не видит проблем

ЦИК отказался считать нарушением чиновничий флешмоб в поддержку Путина

Песков повинился перед ЦИК за незаконную агитацию: «Буду аккуратнее»

Памфилова вставила пистон Пескову из-за агитации в пользу Путина

Подписи свердловчан за Путина могли не дойти до ЦИКа из-за скандала с волонтером

За один день проголосовать вне места прописки выразили желание 255 свердловчан

Грудинин рассказал, как при нем олигархи добровольно отдадут свои активы государству (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2018,

Новости партнеров