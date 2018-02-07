Полку кандидатов в президенты прибыло: ЦИК зарегистрировал Явлинского, Титова и Бабурина

Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты РФ: лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выдвинутого Партией Роста, и Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»).

Все трое претендентов на президентское кресло присутствовали на заседании ЦИК и получили удостоверения кандидата.

9 февраля, как ожидается, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации кандидатами в президенты журналистку Ксению Собчак и Максима Сурайкина («Коммунисты России»). Подписи в их поддержку уже успешно прошли проверку.

Накануне ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Владимира Путина, участвующего в выборах в качестве самовыдвиженца.

Ранее были зарегистрированы кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Им не нужно было собирать подписи избирателей, поскольку идут на выборы от парламентских партий.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

Павел Грудинин назвал Юрия Афонина и полковника Квачкова своими конкурентами при выборе кандидата в президенты. / Кремль опасается срыва выборов в Севастополе. / До выборов президента осталось 39 дней: Собчак поставила под сомнение права Украины на Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»