СМИ: Павел Грудинин обманул ЦИК

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии РФ получил продолжение скандал вокруг зарубежных банковских счетов кандидата на пост президента России от компартии Павла Грудинина. Речь идет о его швейцарских счетах, о которых Грудинин представил в ЦИК недостоверную информацию, и данные о «нелегальных» активах была получена ЦИК из налоговой инспекции, передает Infox.ru.

«Обращу внимание вот на этот пункт: помимо указанных кандидатом счетов, установлено наличие на 1 декабря счетов в иностранном банке, в данном случае речь идет о Швейцарии, – рассказал собравшимся заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. – Есть одно маленькое обстоятельство: ЦИК об этих счетах не информирована, также ЦИК естественно не была информирована об остатках денежных средств на 1 декабря 2017 года, и мы до сих пор такой информации не имеем».

Речь идет о двух счетах, открытых на имя Павла Грудинина в одном из швейцарских банков 13 июня прошлого года. Согласно федеральному закону «О выборах Президента РФ», кандидат в главы государства должен направить письменное уведомление об отсутствии у него банковских счетов и средств в иностранных банках, расположенных за пределами территории России. Но если о нескольких других зарубежных счетах Грудинин вполне законопослушно известил соответствующие инстанции, то эти два швейцарских счета стали для ЦИК полной неожиданностью.

Информацию о них подтвердила в понедельник и председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее данным, на сегодняшний день Центризбирком не располагает данными о случайно обнаруженных швейцарских счетах Грудинина, предоставленными им самим. «У нас нет фактов подтверждения закрытия счетов», – подчеркнула глава Центризбиркома.

Напомним, что это уже не первый скандал с зарубежными счетами кандидата от КПРФ в рамках текущей предвыборной кампании. В минувшем январе Грудинин не смог внятно объяснить происхождение средств на нескольких своих счетах в иностранных банках, и это стоило ему почти половины народной поддержки – за короткий промежуток времени рейтинг кандидата упал с 11% до 6%. Как повлияет на популярность Грудинина еще один финансовый скандал, пока можно только догадываться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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