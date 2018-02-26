Более половины россиян индифферентны к президентской кампании

Половина россиян индифферентна к предвыборной гонке кандидатов в президенты России. 53% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, что ни с кем не обсуждают эту тему.

Предвыборная агитационная кампания кандидатов на пост главы государства стартовала в России 17 февраля. Однако опрос показал, что наглядную агитацию видели немногие. Лидером по заметности стал кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Его агитационные материалы и выступления посмотрели 45% респондентов. Оценки агитационной капании разделились поровну: 19% понравилась агитация, 19% – не понравилась. 7% не смогли оценить увиденное.

Агитационные материалы Владимира Путина видели менее половины (42%) жителей России. Их положительно оценили 33% (что является максимумом среди кандидатов) участников опроса. О том, что им не понравились материалы и выступления заявили 4% респондентов.

В агитационной кампании Путину в спину дышит кандидат Ксения Собчак («Гражданская инициатива»). С ее агитационными материалами ознакомился 41% россиян. При этом Ксения Собчак стала лидером по негативной оценке граждан. Так, о том, что ее кампания не нравится, заявили 36% участников опроса. Понравились материалы лишь 3% граждан.

Кампания кандидата от КПРФ Павла Грудинина привлекла внимание 35% россиян. 18% отметили, что агитация за Грудинина не понравилась, 10% – понравилась. Следом за ним в «рейтинге» ВЦИОМа идет кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский – его предвыборные материалы видели 32% респондентов (отрицательные оценки – 24%, положительные – 4).

Агитматериалы кандидата от Партии Роста Бориса Титова видели и слышали 18% россиян. Каждому десятому гражданину (10%) его кампания не понравилась, 4% – понравилась. Агитацию за Максима Сурайкина («Коммунисты России») видели 15% опрошенных. 10% она не понравилась, положительно оценили кампанию кандидата 2%.

С материалами кандидата от Российского общенародного союза Сергея Бабурина ознакомились 12% респондентов. 6% дали отрицательные оценки, 3% респондентов – положительные.

Примечательно, что за три недели до дня голосования лишь половина россиян смогла назвать четырех из восьми кандидатов. Среди них Владимир Путин (82%), Ксения Собчак (60%), Владимир Жириновский (60%) и Павел Грудинин (55%). Об участии Григория Явлинского в выборах знает 37%, Бориса Титова – 17%, о том, что Центризбирком допустил также Сергея Бабурина – 8%, Максима Сурайкина – 6%.

По мнению наблюдателей, низкий интерес избирателей к предвыборной кампании объясняется предсказуемостью итогов голосования.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 18-19 февраля 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Иван Гридин

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