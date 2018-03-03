Путин спел гимн России на митинге в свою поддержку и пообещал «десятилетия ярких побед»

Президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся на четвертый срок, посетил проходящий в Лужниках митинг-концерт, организованный в его поддержку как кандидата на пост главы государства. Путин выступил с приветственным словом и спел гимн России.

Обращаясь к своим сторонникам, Путин призвал сделать все, чтобы «наши дети и внуки были счастливы».

«У нас понятные цели, мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее… Мы сделаем все для того, чтобы наши дети и внуки были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто», – отметил он.

«Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это», – заявил Путин.

Затем он предложил спеть гимн России, напомнив о достойном выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане и выигравших ОИ хоккеистах, исполнивших гимн РФ после победы. «Почему-то мы не слышали музыки, давайте это сделаем вместе под музыку нашего национального гимна. Мы сделаем это, да? Поехали», – призвал он. Закончив петь гимн, Путин поблагодарил всех за поддержку и покинул «Лужники» под бурные овации собравшихся.

По оценке МВД, на митинг пришли более 130 тыс. человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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