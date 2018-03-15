«Довести Собчак до слез – это нормально»: Жириновский обвинил соперницу в неготовности к жестоким правилам

Слезы кандидата в президенты от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак не тронули претендента на высший государственный пост от ЛДПР Владимира Жириновского. Главный либерал-демократ посоветовал телеведущей не заниматься политикой, если она не готова к жестким правилам.

«Если русский политик не готов к жестким правилам, то ему лучше и не начинать карьеру, – написал лидер ЛДПР в своем телеграм-канале». «Куда проще задавать вопросы как журналист или сниматься в развлекательных шоу. Тут никто не обидит», – отметил Жириновский.

Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1», шедших в прямом эфире на Дальний Восток 14 марта Кандидат в президенты во время обращения к избирателям заявила, что ей не дают сказать слова и еще оскорбляют. Она заявила, что будет жаловаться на оппонентов в Центризбирком, отметив, что считает сложившуюся ситуацию несправедливой.

«Что за хамство такое?... Эти люди перебивают здесь только меня, – обратилась Ксения Собчак к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву. – Этот человек (Владимир Жириновский – прим. ред.) хамит бесконечно только мне. Я пришла поговорить со своими избирателями, но эти хамы не дают мне этого сделать, они лишают меня моего законного времени». «И вы это позволяете здесь делать каждый раз», – добавила кандидат. В этот момент Жириновский закричал: «В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет». Соловьев заявил, что не может никак повлиять на ситуацию, так как ведущий не может перебивать кандидатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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