Голосование на выборах президента идет по всей России: на Чукотке к 18:00 зафиксирована рекордная явка

Президентские выборы начались на всей территории России. Последними открылись избирательные участки в Калининградской области – в 09:00 мск. По данным регионального избиркома, на территории самого западного региона РФ в день выборов президента работают 542 постоянных избирательных участка, 28 участков открыто на кораблях, находящихся в плавании, еще 8 участков образовано в местах временного пребывания избирателей.

В Москве в 08:00 мск открылись 3620 участков, из которых 3445 расположены по месту жительства, еще 175 – в местах временного пребывания граждан: 11 в СИЗО, 7 на вокзалах, остальные – в больницах и учреждениях соцзащиты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком.

В Санкт-Петербурге для избирателей доступны 1880 постоянных участков и еще 51 участок для голосования в местах временного пребывания.

Выборы президента России проходят на 97,3 тыс. избирательных участках в регионах и на 401 участке за рубежом. Отметим, что 43271 участок оборудован системами видеонаблюдения и трансляции изображения в интернет. Наблюдать за избирательным процессом в режиме онлайн можно на сайте «Наш выбор».

Член СПЧ, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод сообщил, что серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента пока не зафиксировано. По его словам, есть некоторые сообщения, которые носят технический характер и не вызывают тревогу, все они передаются в региональные избирательные комиссии, передает РИА «Новости». Ранее наблюдатели сообщили о том, что в урнах только что открывшегося участка 295 в Южно-Сахалинске уже лежали бюллетени. В ЦИКе объяснили их наличие тем, что проголосовали члены комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции, работающие на участке.

Согласно последним данным Центризбиркома, на 18:00 местного времени явка избирателей на Чукотке составила 76,34%, что на 9% выше показателя, достигнутого за весь день работы избирательных участков на выборах президента в 2012 году. Ранее ЦИК сообщал, что в Чукотском автономном округе к этому времени проголосовали более 88% избирателей, однако позже эту цифру скорректировали. Вечерняя явка на Камчатке составила 63,86%. Примечательно, жители 10 сел на Камчатке и Чукотке показали 100-процентную явку, на этих участках голосование закончилось досрочно.

К 15:00 местного времени из регионов, жители которых уже отдали свои голоса на выборах главы государства, самая большая явка зафиксирована на Чукотке (67,4%), в Магаданской области (54,69%) и на Камчатке (54,09%), самая низкая явка – в Забайкалье (42,12%), чуть выше в Приморском крае (44,99%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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