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Воскресенье, 18 марта 2018, 12:11 мск

Выборы

От ЦИК требуют отменить итоги выборов президента: подана первая жалоба

Фото: пресс-служба Кремля

В Центризбирком России поступила первая жалоба с требованием результаты президентских выборов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на торжественном заседании комиссии, посвященному началу голосования, отметив, что соответствующее заявление было подано сразу же после начала голосования в восточных регионах страны – Чукотке и Камчатке.

По словам Памфиловой, жалоба с просьбой отменить результаты выборов поступила из Краснодарского края. Председатель ЦИК отнеслась к ней с юмором, поскольку выборы еще не состоялись, передает ТАСС. По ее словам, автора обращения можно только поблагодарить за его гражданскую активность.

Добавим, что, по информации, поступающей от наблюдателей, на которую ссылается секретарь Центризбиркома России Майя Гришина, при голосовании на президентских выборах на 09:00 мск серьезных нарушений не зафиксировано. По ее словам, «есть жалобы на небольшие нарушения, например, на каком-то участке агитацию нашли и тут же удалили», передает РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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