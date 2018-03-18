В Москве на 10:00 явка составила около 6%. Путин уже проголосовал, Памфилова стояла в очереди полчаса

В Москве к 10 часам утра на выборах президента РФ проголосовали 5,98% избирателей, следует из данных Центризбиркома. В Санкт-Петербурге к этому явка на выборах немного меньше – 4,66%.

В числе других субъектов Федерации, которые отличились невысокой утренней явкой – Новосибирская область (5,27%), Тверская область (5,74%), Карелия (6,04%), Иркутская область (6,72%). Среди лидеров – Чукотка (28,06%), Тыва (26,87%), Кабардино-Балкария (25,74%) и Ямал (24,9%).

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя свой поход на избирательный участок, чтобы проголосовать, отметила, что ей пришлось ждать в очереди в кабинку полчаса. Она отдала свой голос на участке №145 в здании Центрального телеграфа в центре Москвы. «Сегодня здесь, на этом участке, очереди, потому что прибыло очень много артистов, которые сегодня выступают, – из Смоленской области, из Бурятии», – сказала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»), отметив, что артисты смогли проголосовать благодаря системе «Мобильный избиратель».

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке №2151 в Российской Академии наук на улице Косыгина, прибыв туда в 09:30. СМИ отмечают, что в связи с этим меры безопасности на участке не ужесточались, однако избирателям пришлось предъявлять свои паспорта, кроме членам избирательной комиссии, охране на КПП РАН.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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