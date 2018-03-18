В Киргизии желающие проголосовать на выборах президента РФ стоят в очереди по два часа

У посольства РФ в Бишкеке собралась огромная очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента России. Видео с места событий опубликовал на своей странице в Facebook Майк Бекмамбетов.

Автор начинает съемку у входа в российское посольство в столице Киргизии. «Такого я еще не видел», – говорит Бекмамбетов и начинает движение. На кадрах вдоль забора стоит огромное количество людей.

«Очередь на сотни метров. Люди пришли на голосование. Ни за пирожками, ни за колбасой. В очереди стоят час-два, но стоят в очереди. И готовы простоять так, как я понял, больше», – утверждает автор видео.

Все это время Бекмамбетов идет по улице, снимая толпу. Посольство осталось далеко позади, а очереди не видно конца. «Пришли с детьми. Бабушки, дедушки. Такого я не видел последние лет двадцать. Я просто в шоке», – заключил мужчина.

Бишкек, Служба информации РИА «Новый День»

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