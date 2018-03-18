За границей не рассчитывали на высокую явку: россияне выстраиваются в очереди в зарубежных пунктах голосования

Во многих избирательных участках, расположенных в других странах, выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ. В Казахстане, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане и Киргизии гражданам приходится ждать, чтобы отдать свой голос. В помощь избирательным комиссиям за рубежом МИД России направил в более 160 человек.

По словам члена Центризбиркома Василия Лихачева, отвечающего за вопросы международного сотрудничества, явка на избирательных пунктах за границей превышает показатели 2012 года. «На отдельных участках активность избирателей выросла вдвое. Но наиболее характерная цифра повышения явки – 12-15%»,– цитирует Лихачева «Интерфакс».

В Казахстане работают участки для голосования в 17 городах, несмотря на это в Алма-Ате очередь из желающих поучаствовать в выборах растянулась более чем на 100 метров. В Молдавии функционируют 27 избирательных участков. Но и там зафиксированы очереди в Кишиневе. Люди приходят на пункты голосования, невзирая на мороз и сильный снегопад. Похожая ситуация сложилась в Дубае, где за первые два часа проголосовало уже более 200 граждан России. В Душанбе очередь из избирателей образовалась у здания Российского центра науки и культуры Таджикистана. Всего на территории республики открыто шесть участков. Ранее стало известно об огромной очереди у посольства России в Бишкеке.

В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что избежать очередей пока удается. В республике работают 13 участков, пишет РИА «Новости». Дипломаты отметили, что россияне начали приходить к избирательным пунктам еще до их открытия. В Греции сотрудники избирательной комиссии сообщили, что «с учетом интереса к президентским выборам были приняты дополнительные меры» во избежание очередей. Там пункты голосования открыты в трех городах – в Афинах, в Салониках и в Александруполисе.

По данным МИД РФ, в выборах президента России проголосовали 45 тысяч граждан, находящихся за рубежом. В целях борьбы с очередями ведомство направило 160 дипломатов из центрального аппарата министерства в помощь избирательным комиссиям в других странах. В МИД также отметили, что совместно с Министерством обороны и пограничной службой были организованы условия для голосования военных, которые служат за пределами России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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