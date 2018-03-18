Явка по России на выборах президента в 1,5 раза больше, чем в 2012 году. За нарушения уволены двое глав участковых избиркомов К полудню свой гражданский долг исполнили треть россиян

Вброс на избирательном участке в Люберцах

Явка на выборах президента России к 12:00 мск составила 34,72% – таковы данные Центризбиркома РФ. На 10:00 она составляла 16,91%. Таким образом, явка за четыре часа голосования выросла почти двое. Отметим, что на президентских выборах 2012 года явка на 12:00 мск была меньше показателя 2018 года на 10%.

По большинству регионов РФ явка выше, чем на выборах 2012 года. В ряде субъектах Федерации она приближается к 50%: ЯНАО (44,67%), Чукотка (47,29%), Тыва (47,6%).

Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что в Дальневосточном федеральном округе и в Сибири, где выборы в ряде регионах уже завершились или подходят к финишу, на 18:00 по местному времени явка была выше, чем в 2012 году. «Есть основания полагать, что протокольная явка также будет выше», – сказал Булаев, чьи слова приводит «Интерфакс». Так, в Бурятии, по данным ЦИК, к 18:00 проголосовали 67,09% избирателей, Якутии (64,8%), на Камчатке (63,86%), в Магаданской области – 65,72%, на Чукотке – 76.34%.

Булаев также рассказал о доле сбоев в системе учета избирателей на выборах президента. «Мы бы хотели дать комментарий ЦИК по ситуации, когда один человек заявляет, что смог проголосовать дважды. В целом система сработала на высокую степень оценки. Сбой в системе происходил по разным регионам от 0,01% до 0,03%»,– цитирует ТАСС представителя Центризбиркома. По его оценке, это «ничтожная величина».

По последним данным телеграм-канала Центризбиркома, в РФ в ходе наблюдения на выборах зафиксирован случай двойного голосования, сообщается в телеграм-канале Центризбиркома РФ. Где именно было выявлено нарушение, не уточняется. МВД уже начало проверку по факту инцидента.

Избирательные участки будут открыты до 20:00 мск, в некоторых дальневосточных регионах уже начался подсчет голосов. В частности, избиркомы приступили к подсчету голосов на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области, а также в Приморском крае, Якутии, Забайкалье и Амурской области.

По данным ЦИК, серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено. По словам Эллы Памфиловой, всего в ЦИК с начала избирательной компании поступило 6,3 тыс. звонков с жалобами.

Стоит отметить, что скандал разразился во Владимирской области, где председателя участкового избиркома уволили за нарушения. Речь идет о главе избиркома в Петушках. Его сняли с должности из-за того, что на участке голосование стартовало за 10 минут до его официального начала, сообщили в облизбиркоме. Первые бюллетени в урне появились в 7:50 (участки должны были открыться в 8:00).

На избирательном участке №1480 в подмосковных Люберцах после изучения записи с видеокамер наблюдения зарегистрирован вброс бюллетеней. По словам председателя подмосковного избиркома Ирины Коноваловой, это случилось около 9 часов утра. Все бюллетени из урны, куда был осуществлен вброс, аннулированы, она опечатана. Глава комиссии и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, передает «Ъ». Мособлизбирком не исключает, что выборы на этом участке признают несостоявшимися.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

Украину заподозрили в телефонном минировании крымских избирательных участков. / В Киргизии желающие проголосовать на выборах президента РФ стоят в очереди по два часа. / Активнее всех в Свердловской области голосуют жители Свободного и Пелыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»