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Воскресенье, 18 марта 2018, 18:00 мск

Выборы

В костюмах, голышом и на коне: как голосуют россияне

Фото: twitter.com/VasilyKonov

Россияне креативно подошли к голосованию на выборах главы государства. Избиратели наряжались в костюмы, или же были почти без одежды. Добирались до пунктов голосования необычным способом, а также приходили на участки большими компаниями.

В Барнауле члены федерации спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи» посетили несколько избирательных участков. Причем на «моржах» было минимум одежды – спортивные трусы или плавки. Они устроили представление для избирателей на улице, прежде чем проголосовать.

Среди пловцов были мужчины и женщины, все они были одеты в купальные костюмы, передает «Интерфакс». Перед голосованием «моржи» обливались холодной водой, а также устроили акробатические представления. После того, как любители зимнего плавания сделали свой выбор, они отправились на озеро Пионерское, чтобы совершить заплыв, посвященный выборам главы государства. В избирательной комиссии региона отметили, что не считают голосование в таком виде нарушением общественного порядка.

В Новосибирске избиратель явился на пункт голосования в костюме телепузика.

В Новосибирске избиратель в костюме телепузика

Житель Улан-Удэ предпочел голосовать в образе панды.

Фото: ИА «Восток-Телеинформ»

В другом бурятском городе Северобайкальске избиратель нарядился в костюм медведя. Сотрудники избиркома выдали ему бюллетень и попросили не сломать кабинку для голосования.

Избиратель в костюме бурого медведя

В Пскове мужчина пришел на избирательный пункт в историческом костюме стрельца.

Фото: «Псковкая правда»

В Липецке двое братьев-близнецов явились на выборы в костюмах русских богатырей. В Ярославле избиратель пришел голосовать в образе Супермена.

Фото: 360tv.ru

Кроме того, некоторые избиратели отличились способом, которым добирались до точки голосования. Так житель Республики Адыгея прибыл на избирательный участок в черкеске и верхом на коне.

Фото: администрация Кошехабльского района Адыгеи

В Нижегородской области мужчина прилетел к избирательному участку в городе Арзамас на дельтаплане, пишет Pro Город.

Приезжают на пункты голосования и целыми семействами. Так в Волгоградской области на выборы приехала семья Потаповых, в которую входит 30 человек. Как пояснила многодетная мама Валентина Потапова, ее семья занимает активную гражданскую позицию.

В Татарстане на избирательный участок явились молодожены прямиком из ЗАГСа. Кроме невесты и жениха на избирательный пункт пришли 40 человек гостей.

Как ранее писал «Новый День», на избирательных участках также были замечены рыцари и парень в костюме ракеты «Сармат».

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 18.03.18

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