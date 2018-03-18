Итоги голосования на двух участках в Москве будут признаны недействительными из-за вброса бюллетеней

На двух избирательных участках Москвы результаты голосования будут признаны недействительными после того, как в руках избирателей наблюдатели заметили по два бюллетеня. Такое решение принял Мосгоризбирком. Речь идет об участках № 1204 и 1353.

По словам председателя комиссии Валентина Горбунова, урны на этих участках опечатаны. «При подведении итогов все бюллетени будут признаны недействительными», – приводит слова главы Мосгоризбиркома «Интерфакса».

Стоит отметить, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, который возглавляет главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, зарегистрировал лишь два нарушения, которые привлекли внимание наблюдателей, по всем 3642 столичным избирательным участкам. По словам главреда радиостанции, других существенных нарушений выявлено не было.

По данным ЦИК РФ, явка на выборах в Москве на 15:00 мск составила 40,19%, что чуть выше, чем в Петербурге (39,6%).

Ранее сообщалось, что итоги выборов будут также аннулированы на избирательном участке в подмосковных Люберцах: по результатам изучения записи с видеокамер на участке зафиксирован вброс бюллетеней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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