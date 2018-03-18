Более половины избирателей проголосовали на выборах президента. В трех регионах явка превысила 80% (ВИДЕО)

Явка на выборах президента России к 17:00 мск составила 51,9%, сообщается в официальном телеграм-канале Центризбиркома. Напомним, на 12:00 мск она составляла 34,72%.

Избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00 по местному времени. Выборы президента РФ завершатся в 21:00 мск, когда закроются участки в Калининградской области. В более чем 20 регионах на Дальнем Востоке и в Сибири начался подсчет голосов.

По данным Центризбиркома, самая большая явка зафиксирована в ЯНАО (84,86%), в Самарской области (83,59%), Туве (83,36%), на Чукотке (76,34%), в Тюменской области – 74,85% и в Кузбассе – 75,05% – это данные по тем регионам, где избиратели проголосовали к 18:00 по местному времени.

В Общественную палату РФ к настоящему времени поступило 1200 сообщений от наблюдателей о возможных нарушениях на выборах. Как отметил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, каждое из них должно быть проверено.

Национальный общественный мониторинг получил сообщения о почти 2 тысячах нарушений, сообщается на сайте проекта. Отмечается, что значительная часть из них не подтвердилась.

«В настоящее время всего в НОМ поступило более 1,8 тысяч сообщений о нарушениях, из которых 250 находятся в обработке, в 15 случаях проблема подтвердилась, по 850 сообщениям проблема была решена, а около 600 сообщений признаны фейком», – говорится в сообщении.

Команда оппозиционного политика Алексея Навального, напротив, уверяет, что ее наблюдатели фиксируют много нарушений почти во всех регионах России. Речь идет о вбросах бюллетеней, подкупе избирателей, незаконной агитации. Как заявил сам оппозиционер, фальсификации «лучше всего измеряются показателем удаления наблюдателей с избирательных участков». По данным скандального политика, в Хабаровском крае удалено 18% наблюдателей, в Бурятии и Псковской области – по 12%, в Забайкалье и Липецкой области – по 10%, в Перми и Курской области – по 8%, в Алтайском крае – 5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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