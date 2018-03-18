Кадыров: Чечня поддержала Путина 93% голосов

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал больше 93% голосов на выборах главы государства в Чечне. Об этом заявил президент республики Рамзан Кадыров, комментируя предварительные итоги голосования в эфире телеканала «Россия 1».

«По предварительным данным, больше 93% проголосовавших – за президента страны. Я поздравляю нашего президента Владимира Владимировича Путина и все народы Российской Федерации», – сказал Кадыров (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер Чечни также высказал уверенность, что «все народы России понимают, что будущее нашей страны – за президентом, потому что он положил основу сильного государства».

Как сообщал «Новый День», после подсчета 33,62% бюллетеней по итогам голосования на выборах главы государства на 22:09 мск, по данным Центризбиркома, Путин получает 73,58% голосов, а идущий на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – лишь 14,57%. Замыкает тройку лидеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 6,63%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

Итоги выборов-2018: Путин наращивает открыв. / Облизбирком: обработано 53,88% протоколов. / Данные exit-poll: Путин остаётся президентом РФ. Читать дальше

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