Вашингтон выбрал Путина

В Вашингтоне и ряде американских городов США, которые относятся к консульскому округу Вашингтона, на выборах президента РФ победу одержал Владимир Путин – таковы предварительные данные Центральной избирательной комиссии, которые приводит РИА «Новости».

По информации ЦИК, Путина поддержал 1531 россиянин, за ним следует телеведущая Ксения Собчак с 347 голосами. Тройку лидеров замыкает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 237 голосами.

Стоит отметить, что согласно предварительным данным Центризбиркома, по итогам выборов на заграничных участках действующий президент набрал 84,4% голосов, на втором месте Грудинин (6,01%), на третьей строчке – Собчак (3,61%). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал около 2%.

Как сообщал «Новый День», в целом по России, по результатам обработки 99,81% бюллетеней, Путина поддержали 76,67% избирателей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.18

Молодой екатеринбуржец хотел вынести бюллетень с участка, но ему помешала полиция. / Выборы прошли – выборы начались: Екатеринбург готовится к битве за гордуму. / Итоги голосования после вброса бюллетеней на участке в Люберцах аннулированы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»