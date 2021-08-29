В России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму

В России сегодня стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Оно касается труднодоступных или отдаленных местностей страны. Кроме того, голосование начнется в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах.

Согласно информации Центризбиркома РФ, заранее проголосовать смогут в труднодоступных районах, а также на судах жители 11 регионов: Якутии, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской, Мурманской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В Калининградской области досрочно отдать свой голос могут только группы избирателей, находящиеся на судах, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Также на следующей неделе – 3 сентября – начнется досрочное голосование на выборах в Госдуму на избирательных участках за рубежом. Проголосовать смогут граждане РФ, которые в дни выборов окажутся за границей.

Выборы в Госдуму в этом году будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

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