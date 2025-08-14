Евросоюз рассчитывает принять 19-й пакет санкций против России в сентябре

Евросоюз ведет работу над 19-м пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе. По ее словам, Еврокомиссия рассчитывает принять пакет уже в сентябре.

«Мы уже приняли 18 пакетов санкций против России, сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций и надеемся принять его в следующем месяце», – сказала Подеста, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель ЕК отказалась раскрыть содержание нового пакета и подтвердила неизменность санкционной политики в отношении РФ. Она назвала «чистыми спекуляциями» утечки в СМИ о возможном смягчении рестрикций против России в случае перемирия в рамках украинского урегулирования.

Напомним, 18-й пакет санкций ЕС против России был принят 18 июля. В числе мер – снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель, рестрикции против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии, газопроводов проекта «Северный поток», запрет на продажу нефтепродуктов из российского сырья.

Брюссель, Наталья Петрова

