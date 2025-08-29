Евросоюз хочет ввести вторичные санкции против России вслед за США

Евросоюз рассматривает введение в отношении России вторичных санкций по аналогии с теми, которые уже ввели США. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы работаем над новым пакетом мер, и на столе лежат несколько вариантов», – отметила она, передает «Интерфакс». По мнению Каллас, сильнее всего Россию заденут любые санкции против энергетического сектора и вторичные санкции, схожие с теми, которые уже ввели США.

Также она сообщила, что рассматриваются новые финансовые рестрикции, которые «серьезно затрудняют доступ к капиталу».

Напомним, 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на индийские товары в связи с продолжающимися закупками российской нефти и нефтепродуктов. С учетом ранее введенной 25-процентной пошлины тариф для Индии увеличился до 50%. Дональд Трамп и члены его администрации резко раскритиковали Индию за закупки российской нефти, утверждая, что она финансирует военные действия России против Украины.

МИД Индии назвал пошлины США несправедливыми и необоснованными, заявив, что Нью-Дели примет «необходимые меры для защиты своих национальных интересов».

Брюссель, Наталья Петрова

