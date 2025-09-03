российское информационное агентство 18+


Британия расширила антироссийские санкционные списки

Фото: FreePik

Минфин Великобритании внес 11 российских физических и юридических лиц в санкционные списки. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова, российская детская и молодежная организация «Движение первых» и всероссийское общественное движение»Волонтеры Победы».

Кроме того, санкции введены в отношении восьми физлиц. В их числе руководитель Федерального подросткового центра Валерий Майоров, заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, командир полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике Замид Чалаев.

В Лондоне указали, что санкции связаны с украинским конфликтом.

Лондон, Наталья Петрова

Метки / Санкции против России

