На Сахалине «Урал» раздавил полную людей иномарку / Погибли четыре человека

Публикации за 29.12.16

На Сахалине на 29 километре автодороги «Огоньки – Невельск» вчера вечером, 28 декабря, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-служба областного УМВД России, авария произошла около 17:40.

По предварительным данным, в условиях снегопада водитель грузового автомобиля «Урал» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Vista. В результате ДТП водитель иномарки и 3 пассажира скончались на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли, 3 получили травмы различной степени тяжести.

Дальний Восток. Другие новости 28.12.16

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