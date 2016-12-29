NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Дальний Восток

■■■■■■■■■

Публикации за 29.12.16

На Сахалине «Урал» раздавил полную людей иномарку / Погибли четыре человека
Фото: VolgaDaily.ru

На Сахалине «Урал» раздавил полную людей иномарку Погибли четыре человека

На Сахалине на 29 километре автодороги «Огоньки – Невельск» вчера вечером, 28 декабря, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в пресс-служба областного УМВД России, авария произошла около 17:40.

По предварительным данным, в условиях снегопада водитель грузового автомобиля «Урал» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Vista. В результате ДТП водитель иномарки и 3 пассажира скончались на месте. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 4 человека погибли, 3 получили травмы различной степени тяжести.

Дальний Восток. Другие новости 28.12.16

Якутским геологам грозит срок за убийство медведя. Возбуждено уголовное дело. / Царю «выкалывали» глаза: у Николая II не оказалось профессиональных «пиарщиков». / В Якутии мужчины умышленно переехали медведя грузовиком (ФОТО). Минприроды Якутии обратилось в МВД.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter