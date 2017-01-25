На трассе в Приамурье «буханка» влетела под самосвал (ФОТО) / Погибли три человека, еще один госпитализирован

Публикации за 25.01.17

Вечером 24 января на трассе в Амурской области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию позвонил фельдшер скорой медицинской помощи, который рассказал, что на трассе сообщением «Свободный – Шимановск» произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Полицейские установили, что на участке автодороги «Свободный – Шимановск», примерно в 3 километрах от города Свободный, столкнулись два автомобиля: УАЗ и самосвал. По предварительным данным, водитель УАЗа двигался в сторону Свобдного. В салоне машины находились три пассажира. Автомобиль столкнулся со стоящим на проезжей части грузовиком с отключенными световыми приборами.

В результате ДТП пассажиры УАЗа погибли на месте, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. По предварительным данным, у самосвала сломался двигатель. Водителя в момент столкновения отправился за запчастями на другом транспорте. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Комсомольск-на-Амуре, Иван Гридин

Комсомольск-на-Амуре. Другие новости 25.01.17

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