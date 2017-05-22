Китай предложил США торговлю в обмен на блокаду КНДР

Публикации за 22.05.17

Китай обратился к США с просьбой предоставить 100-дневную отсрочку, которая позволила бы оказать на Северную Корею экономическое воздействие, пишет японская газета «Асахи». По данным издания, об этом шла речь на встрече американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле.

Ранее власти США потребовали более жестких мер в отношении КНДР, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. Как отмечает РИА «Новости», в случае отказа принять новые санкции американцы пригрозили распространить ограничения, действующих в отношении Северной Кореи, на те китайские предприятия и финансовые институты, которые работают с Пхеньяном. При таком сценарии китайские компании не смогут взаимодействовать с американскими партнерами.

В ответ на это Пекин попросил отсрочку в 100 дней – аналогичную принятой ранее во внешней торговле. Торговый план в 100 дней, предусматривающий увеличение экспорта США в Китай, нацелен на сокращение дисбаланса внешней торговли двух стран и снижения американского торгового дефицита.

Впрочем, издание сомневается в способности Пекина повлиять на политику Пхеньяна, который только за последнюю неделю провел два ракетных запуска. Последний из них осуществили в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. Ракета средней дальности принадлежала к типу «Пуккыксон-2», она пролетела около 500 километров и упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова.

По данным агентства «Рёнхап», лидер страны Ким Чон Ын присутствовал при запуске и одобрил серийное производство такой ракеты. По словам южнокорейских военных, Ракета пролетела порядка 560 км и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Совбез ООН проведет сегодня экстренное совещание в связи с произошедшим.

Отмечается, что результаты по обоим планам 100 дней лидеры обсудят в ходе встречи в июле на полях саммита G7.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 22.05.17

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