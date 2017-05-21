СМИ: Пхеньян снова запустил баллистическую ракету

Публикации за 21.05.17

Северная Корея запустила из провинции Южный Пхенган неопознанный снаряд, сообщили южнокорейские военные. По их данным, снаряд мог являться баллистической ракетой, передает РБК со ссылкой на агентство Yonhap.

Как уточнили в Объединенном комитете начальников штабов, снаряд был запущен днем 21 мая из района Пукчхан провинции Южный Пхенган. Объект, как предположили в Сеуле, мог являться баллистической ракетой.

Пхеньян, Светлана Антонова

Пхеньян. Другие новости 21.05.17

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