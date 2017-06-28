Якутский педофил четыре года насиловал малолетнюю падчерицу

Сотрудники следственного отдела по Якутску завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Якутии, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п.«б» ч.4 ст.132УК РФ). Всего следователи насчитали шесть эпизодов преступления.

Следствие установило, что с ноября 2012 по сентябрь 2016 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, пользуясь отсутствием дома своей супруги, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. На момент первого выявленного эпизода преступной деятельности обвиняемого девочке было 9 лет.

Устав от регулярных притязаний, девочка рассказала матери о произошедшем. Женщина обратилась в правоохранительные органы, и злоумышленник был задержан, а в последующем заключен под стражу. Следователи установили, что злоумышленник использовал разные приемы для подавления воли девочки к сопротивлению – угрожал тем, что предаст свои действия огласке, чем испортит ей жизнь, обещал навсегда уехать из города после очередного факта сексуального насилия.

Все произошедшее вызвало у школьницы психическое расстройство, вследствие чего для оказания необходимой помощи к работе по реабилитации потерпевшей были привлечены медики и психологи. В отношении обвиняемого в ходе предварительного расследования была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой у обвиняемого выявлено расстройство сексуального характера в виде гетеросексуальной педофилии.

Свою вину в совершенных преступлениях он признал частично, пояснив, что девочка не сопротивлялась его посягательствам. Несмотря на доводы обвиняемого и его защитника, следствием собрано достаточное количество доказательств насильственного характера его действий. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 28.06.17

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