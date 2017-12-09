В Якутии в ДТП с КамАЗом погибли 9 пассажиров «буханки»

Вечером 8 декабря на федеральной автомобильной дороге (ФАД) «Колыма» произошла серьезная дорожная авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии, ДТП случилось в 16 километрах от поселка Нижний Бестях. Столкнулись микроавтобус УАЗ и КамАЗ, после чего оба автомобиля загорелись.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Якутии, авария произошла около 21:00. Установлено, что 24-летний водитель «буханки» ехал из посёлка Нижний Бестях в направлении села Ытык-Кюёль Таттинского района. На 39 километре ФАД «Колыма» он по неназванным причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком, за рулем которого был 55-летний водитель. Автомобили после удара загорелись.

В результате ДТП погибли 9 пассажиров УАЗа, в том числе 2-летняя девочка, три человека, в том числе водитель грузовика, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту дорожной аварии с погибшими сотрудники следственного управления возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.238 УК РФ). Кроме того, полицейские возбудили дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.5 ст.264 УК РФ). Готовится ходатайство о передаче всех материалов дела в органы Следственного комитета Якутии для соединения в одно производство.

Следователи установили, что водитель «буханки» являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал услуги по перевозке пассажиров.

Дальний Восток. Другие новости 08.12.17

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