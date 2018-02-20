В Якутии учитель музыки год насиловал четырех учеников

В Якутии задержали педофила, который на протяжении года насиловал четырех детей. Им оказался 59-летний житель Амгинского района, учитель музыки и воспитатель детского реабилитационного учреждения.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года мужчина, находясь у себя дома, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних 12, 11, 9 и 7 лет. Жертвами педофила стали воспитанники школ и реабилитационного центра для детей-инвалидов, уточняют местные СМИ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, если они совершены в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Педофил задержан и заключен под стражу.

В настоящее время следователи разбираются с эпизодами преступления, назначены необходимые экспертные исследования, в том числе комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Якутск, служба информации РИА «Новый День»

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