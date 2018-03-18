Избирком Камчатки заявил о провокациях на выборах президента

В России стартовало голосование на выборах президента России. Дальневосточные регионы, где голосование в самом разгаре, уже показали весьма хорошую явку на данный час. Так, на Камчатке явка по состоянию на 12:00 по местному времени составила 31,05%. К этому времени своё конституционное право реализовали 72 213 избирателей. Всего на территории Камчатского края в списки избирателей внесено 232 тыс. 551 человек.

В Сахалинской области в 8 утра двери для избирателей открылись избирательные участки и началось голосование на выборах президента Российской Федерации. Вместе с судовыми избирательными участками, избиратели на которых голосовали досрочно, количество участков, на которых проводятся выборы президента России составляет 482.

На ряде избирательных участков установлены 24 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как отметили в пресс-службе региональной избирательной комиссии, на территории Сахалинской области зарегистрировано около 369 тысяч избирателей. Более 9 тысяч избирателей проголосовали досрочно.

18 марта по состоянию на 10 часов уже проголосовало 12,01% от числа избирателей в Сахалинской области. Количество проголосовавших на выборах президента РФ превышает аналогичный показатель, зафиксированный в 2012 году. Тогда на этот же период времени свои голоса отдали 7,11% избирателей.

Отметим, что в избиркоме Камчатки заявили о провакациях: «Камчатка первая в стране приступила к голосованию, обеспечив себе пристальное внимание наблюдателей, что повлекло за собой сознательные провокации в попытке подставить под сомнение законность главных выборов в стране».

По словам председателя Избирательной комиссии Камчатского края Инги Ирининой, зафиксировано несколько попыток ввести людей в заблуждение, намеренно исказив факты. Например, когда видеозапись тестирования КОИБ в 7:35 (22:35 МСК) пытались выдать за вброс бюллетеней. «Есть случаи, когда вырванные из контекста фрагменты прямой трансляции с участков размещают в сети с недобросовестной трактовкой, заведомо пытаясь подставить под сомнение чистоту процесса голосования. Мы проводим мониторинг интернет-пространства, и каждое такое сообщение, безусловно, проверяем в целях защиты прав избирателей. Ни одно из них не подтвердилось», – сказала она, добавив, что современные технологии позволяют смонтировать подобные видео весьма достоверно, однако есть способ убедиться в легитимности голосования – принять участие в выборах.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 16.03.18

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