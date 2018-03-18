На Дальнем Востоке избиратели отличились высокой явкой на выборах президента

К середине дня на выборах президента Российской Федерации проголосовали почти 70% жителей Чукотки и более половины жителей Камчатки, свидетельствуют данные региональных избирательных комиссий.

На Чукотке к 15:00 (6:00 мск) проголосовали 67,4% избирателей (22553 тысячи людей). На выборах президента в 2012 году на участки к этому времени пришли 46,12%.

На Камчатке явка на 10:00 (6:00 мск) составила 54,09%, свой выбор сделали почти 126 тысяч жителей полуострова. В 2012 году явка на это время составила 46,12:.

В Якутии к полудню воскресенья явка на выборах президента РФ составила 28,12%. В 2012 году к этому часу проголосовали 29,93% якутян.

В полдень (6:00 мск) явка в Приамурье составила 29,53% избирателей. В 2012 году на это время проголосовали 25,11%. В Шимановском районе Приамурья отмечается наибольшая явка – на выборы пришли 32,53% избирателей. В Благовещенске зафиксирована самая низкая явка в регионе – 23,14%, передает РИА Новости.

В Хабаровском крае на 10:00 (3:00 мск) явка составила 11,31%. На это время явка в Приморье составила 9,07 процента. На это же время на предыдущих президентских выборах – лишь 7,02%.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 18.03.18

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