Россиянам предлагают провести отпуск в Северной Корее

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка предложил властям КНДР упростить порядок выдачи виз российским гражданам. По его словам, это могло бы развить туристическую отрасль обеих стран.

Глава Минвостокразвития в ходе восьмого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству между РФ и КНДР упомянул, что в этом году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям двух стран.

«Потенциальный интерес россиян к вашей стране очень высок. Предлагаю не только запланировать памятные мероприятия в честь юбилея нашего сотрудничества, но и рассмотреть правительству КНДР возможность упрощения визового режима для российских граждан», – цитирует Галушку пресс-служба Минвостокразвития.

Министр напомнил, что Россия ранее уже упростила порядок выдачи виз для граждан Северной Кореи.

Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

Пхеньян. Другие новости 22.03.18

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