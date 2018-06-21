Хабаровск присоединился к протестам против пенсионной реформы

Сегодня Хабаровское объединение профсоюзов направило в администрацию краевого центра заявку на проведение протестной акции против повышения пенсионного возраста. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба организации.

Для одновременного пикетирования профсоюзы выбрали три места: напротив здания правительства Хабаровского края, около Законодательной Думы и аппарата полномочного представителя президента РФ.

Глава Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко подчеркнула, что «нежелание россиян соглашаться с противоречивыми решениями власти не стоит рассматривать как акт гражданского неповиновения».

«Профсоюзы уверены, что пенсионная реформа не может состояться при наличии системных проблем, решение которых правительством так и не найдено. Я имею ввиду низкую заработную плату, серые зарплаты, социальное неравенство», – подчеркнула она.

Руководитель хабаровских профсоюзов также обратила внимание, что главным аргументом в пользу повышения пенсионного возраста правительство РФ называет увеличение продолжительности жизни граждан. «Но как можно считать этот аргумент состоятельным, видя, сколько людей, подходя к пенсионному возрасту, теряют здоровье, становятся инвалидами. А ведь объективных данных о продолжительности именно здоровой жизни в стране нет, более того, работодатели, активно поддерживающие решение правительства, не берут на себя гарантий по содержанию работников на больничном, в редких случаях обеспечивают сотрудникам санаторно-курортное лечение», отметила Кононенко.

По ее словам, на сегодняшний день около 15 миллионов россиян продолжают работать по так называемым «серым» и «чёрным» схемам. «Повышение пенсионного возраста заставит людей выбирать «живые» деньги сейчас, а не пенсионные спустя годы, прибавленные реформой, чем существенно затормозит процесс перевода серых заработных плат в белые», – сказала профсоюзный лидер.

Хабаровск, служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 20.06.18

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