В Хабаровске по подозрению в педофилии задержали чиновника администрации губернатора

Хабаровские силовики провели задержание чиновника одного из отделов администрации губернатора. Как сообщает Telegram-канал Mash, 58-летнего мужчину подозревают в педофилии.

По данным канала, помимо работы в губернаторской администрации, он известен в областном центре как хороший фотограф, который сделал немало снимков в том числе и действующего главы региона. Вероятно, он талантлив и востребован, так как в Хабаровске регулярно проходят выставки его работ, передает канал.

Но, судя по всему, этому пришел конец, так как мужчину задержали по подозрению в развращении 12 летней девочки. По неофициальным данным, чиновник задержан и находится в изоляторе временного содержания. У него дома прошёл обыск, в ходе которого оперативники изъяли компьютеры и все носители информации.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 15.08.18

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