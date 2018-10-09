В Хабаровском крае опекун девочек получил 22,5 года «строгача» за педофилию

В Хабаровском крае 38-летний местный житель признан виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении девочек, которые находились под его опекой. Злоумышленника признали виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, понуждении к действиям сексуального характера, развратных действиях, истязании, ненадлежащее исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.131, ст.132, ст.133, ст.135, ст.117, ст.156 УК РФ)

В суде установлено, что осужденный, являясь опекуном малолетних и несовершеннолетних девочек, с сентября 2012 по февраль 2017 года совершал в отношении них преступления. В ходе следствия мужчина полностью признал вину. О количестве преступных эпизодов, числе пострадавших девочек и населенном пункте, где были совершены преступления, не сообщается. Приговором суда ему назначено наказание в виде 22,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника отдела опеки и попечительства действия или бездействие которого способствовали совершению преступлений в отношении несовершеннолетних девочек. Сотрудника обвиняют в халатности и служебном подлоге (ч.1 ст.293 УК, ч.1 ст.292 УК РФ). В настоящее время данное уголовное дело рассматривается в суде.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 09.10.18

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