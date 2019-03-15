В Амурской области 18-летний парень забил до смерти ребенка 17-летней подруги

В Амурской области 18-летнему жителю Белогорска предъявлено обвинение в систематическом избиении и убийстве малолетнего ребенка (п.«г» ч.2 ст.117, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, обвиняемый с 12 по 15 февраля, находясь в квартире одного из домов на улице Кирова, систематически избивал годовалого сына своей знакомой.

15 февраля мальчика госпитализировали в Белогорскую больницу, а затем перевели в Амурскую детскую областную клиническую больницу. Там, несмотря на усилия медиков, мальчик скончался. Подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе Благовещенска.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч.2 ст.293 УК РФ) по факту ненадлежащего исполнения полномочий должностными лицами отдела опеки и попечительства МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи администрации Белогорска», связанных с осуществлением контроля за условиями жизни и воспитания 17-летней матери погибшего ребенка в семье опекуна.

В производстве следственного отдела также находится уголовное дело отношении 17-летней матери погибшего ребенка, подозреваемой неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ). Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства гибели ребенка. Расследование уголовных дел продолжается.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 14.03.19

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